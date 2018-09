Eugen Ketterl: Des Kaisers treuer Kammerdiener

Zu seinen Aufgaben gehörte es, für Ordnung in der Kleiderkammer zu sorgen. „Was die Garderobe Seiner Majestät betraf, so herrschten trostlose Zustände. Der frühere Kammerdiener Hornung“, hinterließ uns Ketterl, „war ein 80-jähriger Greis, der sich um nichts mehr kümmerte“.

Während sich der Kaiser bei Uniformen gut auskannte, hatte er mit dem Tragen der Zivilkleidung seine liebe Not. „Er hatte keinerlei Bedenken, zu einem grünen Sakko eine blaue Krawatte zu tragen. Als der Kaiser einmal von Katharina Schratt zur dringend nötigen Erneuerung seiner Privatgarderobe angeregt wurde, sagte er zu ihr: „Was den Anzug anbelangt, muss ich schon tun, was der Ketterl sagt, der versteht besser als ich, was zusammenpasst.“

Und so beschreibt Ketterl in seinen Memoiren seinen „Chef“: „Der Kaiser war zu uns allen sehr gütig. Niemals befahl er, immer bat er um eine Dienstleistung und bedankte sich, wenn ihm zum Beispiel ein Glas Wasser gereicht wurde. Er zeigte sich immer ruhig und selbstbeherrscht, mochte er in seinem Innern auch noch so erregt sein.“