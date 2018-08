EU-Umfrage: Warten auf die richtige Zeit

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt man in der Landwirtschaft. Dass sich die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit negativ auf Milchkühe auswirkt entkräftet Martin Stegfellner, Geschäftsführer von ZAR (Zentrale Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Rinderzüchter): „Die Abläufe in der Natur und bei den Tieren richten sich grundsätzlich nach dem Jahreskreislauf und nicht nach der Uhrzeit. In der Rinderhaltung hat die Zeitumstellung keine Auswirkungen. Für Milchkühe ist der Rhythmus ausschlaggebend, nicht die Zeit.“ Der Bauer muss sich umstellen.

Eine deutliche Mehrheit der Umfrage-Teilnehmer hat sich für eine Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. Die Beweggründe sind unterschiedlich und natürlich subjektiv. Gesundheitliche Aspekte werden dabei immer wieder angeführt. Der viel zitierte Mini-Jetlag ist nicht nur ein Gerücht, sondern eine Tatsache: „Im Zusammenhang mit der Umstellung hört man oft, dass man diese eine Stunde kaum merkt, aber das ist nicht ganz richtig. Schlaf wird unter anderem auch von der inneren Uhr bestimmt. Wird diese gestört, kann dies auch zu erheblicher Unruhe führen“, erklärt Brigitte Holzinger, Schlafcoach von der MedUni Wien. „Es gibt bereits Statistiken dazu, dass es in den Tagen nach einer Umstellung vermehrt zu Unfällen im Verkehr und am Arbeitsplatz kommt. Zudem erleiden mehr Menschen einen Herzinfarkt, kämpfen mit Verdauungsproblem und depressiven Verstimmungen.“