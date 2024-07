Südlichster Zipfel Österreichs erhält EU-Schutz: Kärntner Vellacher Kotschna

Mit der Vellacher Kotschna in Kärnten, einem Hochtal in den Steiner Alpen, wird der südlichste Zipfel Österreichs zum Europaschutzgebiet erklärt. Laut einer Aussendung aus dem Büro von Naturschutzlandesrätin Sara Schaar (SPÖ) wird sich die Landesregierung am Dienstag mit der Verordnung befassen. Das in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach liegende Gebiet umfasst rund 586 Hektar und ist bereits seit 1959 ein Naturschutzgebiet.