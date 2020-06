Allergen-Verordnung: "Das Gesetz ist für A und F"

Klingsbichl

Kuchl

"Geh, es ist doch keine Quälerei, wenn ein Gast wissen will, was im Essen drin ist", widerspricht die Wirtin vom Café Journal in der Kaiserstraße,Silvia Klingsbichl. "Ich vertrag’ ja selber kein Histamin. Was eine Quälerei ist, ist die Allergen-Verordnung!" "Locker 80 Stunden" habe ihr Mann Ossi schon in die "ganze Umschreiberei" gesteckt, "dazu haben wir noch jeweils zwei Schulungen gemacht". Denn so leicht sei die Umsetzung nicht –: "I bin jo ka Chemiker, i steh in da!"

Die Allergikerinnen B. und Rothaug "verstehen, dass die Umstellung ein zusätzlicher Aufwand" für die Wirte ist. "Die müssen schließlich für alle Essen schauen, was drin ist, ich nur für meine Portion", sagt Mariella B. "Aber das ist ja das Gute", meint Rothaug. "Dass sich der Wirt damit beschäftigen muss – vielleicht schaut er dann ja mehr drauf, welche Zutaten in welcher Qualität er verwendet." Die große Aufregung verstehen die Damen nicht. "Das machen die Wirte ein Mal und dann haben sie ihre neue Speisekarte und alles passt."