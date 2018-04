Erstmals 30-Grad-Marke geknackt

Jetzt ging es doch schneller als gedacht: Um Punkt 16.00 Uhr wurde heute erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt. Wie der Wetterdienst UBIMET berichtet, stieg das Barometer bei der Messstation in Freisaal in Salzburg auf den sommerlichen Wert. Kurios: Vor genau einem Jahr wurden an derselben Stelle gerade einmal frostige drei Grad gemessen.

Überhaupt bringt das Wochenende in ganz Österreich überwiegend sonniges und warmes Wetter. Regenschauer bilden sich am ehesten am Sonntagnachmittag vereinzelt im Bergland.

Der Samstag bring in Wien ein paar dichte Wolken mit sich, das Thermometer zeigt bis zu 27 Grad.

Zum Wetter auf KURIER.at