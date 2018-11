Erstes GTI-Treffen im Winter: Bürger sperren Straße

„Es reicht! Wir lassen uns von den GTI-Fahrern nicht mehr terrorisieren, werden hunderte Gleichgesinnte mobilisieren und das Treffen mit Sitzstreiks und Straßensperren behindern.“

Das sagt Valentin Wedam von der Bürgerinitiative „Pro Selpritsch“, einem Vorort von Velden. Jahrelang hat die Bevölkerung diverse Vortreffen, das GTI-Haupttreffen und die Nachtreffen im Raum Wörther- und Faaker See sowie die damit verbundenen Lärm- und Luftbelastungen über sich ergehen lassen. Dass die Initiative plötzlich gegen die PS-Sympathisanten vorgeht, liegt am angekündigten ersten Wintertreffen in Kärnten.

„Low at Snow“ („Tief im Schnee“) nennt sich eine Facebook-Plattform von GTI-Freaks, die Gleichgesinnte vom 3. Bis 6. Jänner 2019 in die berühmt-berüchtigte „Turbokurve Arneitz“ am Faaker See lädt. 1200 User haben im Netz bereits ihr Kommen zugesagt, 8500 ihr Interesse. „Da wird von Klopein bis Villach erstmals auch im Winter der gesetzlose Raum herrschen“, prognostiziert Wedam.

Es sei an der Zeit, die schwächeren Mitmenschen in der Region zu schützen, die sich ob des Radaus bei jedem Treffen tagelang in ihren Wohnungen und Häusern verbarrikadieren müssten. „Wir wollten bereits im Frühjahr 2018 mit Sitzstreiks und Straßensperren unseren Unmut gegen die wochenlange Belästigung kundtun, haben das aber kurzfristig abgeblasen“, berichtet Anna Magnet, ebenfalls Mitglied von „Pro Selpritsch“. Grund seien die Zusicherungen der Behörden und der Politik gewesen, dass sie die Szene in den Griff bekommen würden.