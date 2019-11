Erster Einkaufssamstag: So rüstet sich Wien für das Adventchaos

An Einkaufswochenenden mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, sei generell „absolut sinnlos“ – und mit einem gewissen Risiko verbunden, sagt Lasser. Wer rund um die Einkaufsstraßen etwa in zweiter Spur parkt, hat gute Chancen auf eine Strafe: „Die Kontrolleure wissen schließlich , wo sie hingehen müssen.“

An Adventwochenenden werden laut ÖAMTC drei Mal so viele Autos abgeschleppt wie im Jahresschnitt. Kostenpunkt: bis zu 400 Euro.