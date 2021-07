Grand Prix ohne Masken: Erstes Massenevent seit Corona

Die Corona-Lockerungen erlauben wieder Massenveranstaltungen und die erste steht in Pole Position: Zum „Großen Preis von Österreich“ am Wochenende werden bis zu 100.000 Besucher im obersteirischen Spielberg erwartet, die meisten freilich am Rennsonntag, da dürften es zumindest 60.000 werden. Das ist die größte Menschenansammlung in Österreich seit Beginn der Pandemie.