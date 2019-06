Erste Hitzewelle des Jahres rollt an

Allerdings: Eine schwache Kaltfront bringt der Alpennordseite über Nacht wieder dichte Wolken, welche am Samstag nur langsam weichen. Entsprechend bleibt es hier tagsüber etwas kühler als zuletzt, im Süden und Osten ist jedoch trotzdem sonniges und warmes Wetter zu erwarten.

Sonne und 30 Grad am Sonntag

Am Pfingstsonntag wird es dann heiß. Da liegt laut Spatzierer nämlich ein Hochdruckgebiet genau über Mitteleuropa. Der Tag startet bereits mit viel Sonnenschein, nur in Kärnten und in der Obersteiermark halten sich zu Beginn noch teils dichte Wolken, aus denen aber nur vereinzelt ein paar Tropfen fallen.

Später gibt es dann einen Sonne-Wolken-Mix. Es bleibt trocken, nur über den Bergen im Westen entstehen am Nachmittag vereinzelt Wärmegewitter. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost, dazu liegen die Höchstwerte bei 25 bis 30 Grad.