Erneut Weißer Barockesel in Tierwelt Herberstein zur Welt gekommen

In der Tierwelt Herberstein in der Oststeiermark ist erneut ein Weißer Barockesel zur Welt gekommen. Der Nachwuchs hört auf den Namen "Angelo" und ist die zweite Elternschaft für das Esel-Paar "Mandy" und "Aramis", teilte der Zoo am Freitagnachmittag mit. Erst im Jänner 2018 war dort nach einer längeren Durststrecke von mehr als einem Jahrzehnt wieder ein Eselbaby geboren worden.