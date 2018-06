Ermittlungen gegen 28 Lehrer der Waffen-HTL

„Das Phantom der Waffen-HTL“ nennen die Ermittler den anonymen Anzeiger. Die Lehrer an der fraglichen Schule in Ferlach, Bezirk Klagenfurt Land, sind sich nicht mehr sicher, welchem Kollegen sie noch über den Weg trauen können und wer sie ständig hinterrücks vernadert – seit mehr als einem Jahr schwärzt ein Unbekannter die rund 70-köpfige Pädagogenschar an der über die Landesgrenzen bekannte Schule für Waffen- und Fertigungstechnik an. Die Mobbing-Affäre hat nun eine Dimension erreicht, die österreichweit einzigartig ist und es der Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt sowie dem Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BKA) verunmöglicht, die Ermittlungen abzuschließen.

Schüler würden unbeaufsichtigt in Werkstätten agieren; Mädchen würden gezwungen, gemeinsam mit Burschen zu turnen; Lehrer ohne entsprechende Qualifikation würden unterrichten; Schülerzahlen würden getürkt, um Förderungen auszunutzen; Lehrgänge wären nicht rechtens durchgeführt worden, Zeugnisse folglich ungültig, ja sogar Maturaabschlüsse und Ingenieurstitel müssten aberkannt werden; die Direktorin Silke Bergmoser und Landesschulrat Rudolf Altersberger würden diese Machenschaften decken – das ist nur ein Auszug aus rund 50 Anzeigen, die die Staatsanwaltschaft Klagenfurt seit März 2017 aufzuarbeiten versucht. Die Sachverhaltsdarstellungen sind anonym und mit „ein Hinweisgeber“, „ein besorgter Bürger“, „eine besorgte Mutter“ oder „der Sicherheits- und Initiativkreis“ gezeichnet.