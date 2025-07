Erleichterung bei Gemeindeverband über Urteil zu Biogasanlage

Das zu Jahresbeginn von der Firma Fuchsluger in der Gemeinde Aschbach in Betrieb genommene Werk war mit gerichtlichen Einwendungen durch die Instanzen konfrontiert. Wie berichtet, wies das LVwG die Beschwerden ab. Per außerordentlichem Rekurs wollen die Gegner des rund 20 Millionen Euro teuren Projekts nun den Bundesverwaltungsgerichtshof einschalten.

"Es hat in keinem einzigen Gerichtsurteil Kritik über Mängel an der Anlage gegeben. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass sich das in dieser Instanz nicht ändern wird“, so Kasser. Es sei Zeit, die Emotionen aus dem Spiel zu nehmen, fordert der ÖVP-Abgeordnete und Allhartsberger Bürgermeister.