Entzündetes Öl: Küche brannte in Tirol aus

Zu einem Küchenbrand ist es Freitagvormittag in einem Einfamilienhaus in Thiersee in Tirol (Bezirk Kufstein) gekommen. Eine 87-Jährige hatte zuvor Speisen zubereitet.

Sie verließ die Küche kurzzeitig und als sie zurückkehrte, hatte sich Öl wegen Überhitzung entzündet und das Feuer hatte auf den über dem Herd befindlichen Küchenkasten übergegriffen. Die Frau versuchte noch, mit einem Teppich die Flammen zu ersticken, was ihr aber nicht gelang. Sie flüchtete ins Freie.