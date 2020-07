Ein entlaufener Stier ist am Sonntagabend in Eberndorf in Kärnten (Bezirk Völkermarkt) erschossen worden. Das etwa zwei Jahre alte Jungtier mit einem Gewicht von rund 800 Kilogramm hatte sich laut Polizei im Stall eines 75-jährigen Bauern losgerissen und war davongelaufen.

Verkehrsteilnehmer sichteten den Stier im Freilandgebiet. Weil er sich nicht einfangen ließ, wurde er von einem Jäger getötet.