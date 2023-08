Enkel fand 83-jährigen Großvater nach Absturz in Tiroler Wald

Da der 83-Jährige nicht nach Hause gekommen war, hatten sich Familienangehörige aus der Schweiz in Richtung Österreich aufgemacht, um nach dem Mann zu suchen. Der Enkel entdeckte schließlich das Fahrzeug seines Großvaters in einer Kehre und suchte den Bereich ab. Schließlich hörte er Hilferufe rund 20 Meter unterhalb des Steiges. Der Enkel stieg sofort ab und leistete Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Wegen des unzugänglichen Waldgeländes musste die Besatzung des Notarzthubschraubers den schwer an der Schulter verletzten 83-Jährigen mittels Tau bergen. Er wurde ins Krankenhaus Zams geflogen.