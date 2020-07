Elfjähriger bei Wanderung in Tirol schwer am Kopf verletzt

Ein elfjähriger Bub aus Deutschland ist am Freitag bei einer Wanderung mit seiner Familie im Skigebiet Zillertal-Arena in Rohrberg schwer verletzt worden. Der Bub stolperte laut Polizei beim Abstieg über eine steile Wiese, überschlug sich mehrmals und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Der Elfjährige war zusammen mit seinem zwölfjährigen Cousin über die steilen Wiesen gelaufen, um den Weg zum Parkplatz abzukürzen. Die Familie des Buben sowie jene seines Patenonkels waren zunächst mit der Rosenalmbahn bis zur Bergstation "Rosenalm" gefahren. Beim Abstieg kam es dann zu dem Unfall.