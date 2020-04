Elf Menschen fielen während Beschränkungen Bränden zum Opfer

Seit Jahresbeginn sind mindestens 24 Personen bei Wohnungsbränden gestorben, elf davon allein in den vergangenen sieben Wochen, wie aus KFV-Recherchen hervorgeht. Am häufigsten ereigneten sich die Brände in Haushalten dabei in Küchen und Kellern, immer wieder wurden auch Zigarettenstummel beziehungsweise Asche als Auslöser identifiziert. „In den meisten Fällen ist die Verletzungs- bzw. Todesursache nicht das Feuer selbst, sondern eine Rauchgasvergiftung“, betonte Armin Kaltenegger vom KFV.