Elf Lkw mit österreichischen Hilfsgütern fahren ins Krisengebiet

Seit über einer Woche tobt nun schon der Konflikt in der Ukraine. Der Krieg hat in Österreich eine beispiellose Welle der Solidarität für die ukrainische Bevölkerung ausgelöst. Im ganzen Land wurden Spendenaktionen für Kriegsopfer ins Leben gerufen und Hilfstransporte organisiert.

Der erste österreichische Hilfskonvoi mit vier Lkw ist am Donnerstagabend in Lwiw in der West-Ukraine angekommen. An Bord waren hauptsächlich medizinische Güter wie Desinfektionsmittel, Masken und Handschuhe. Ein fünfter Lkw mit Verbandsmaterial und Wundauflagen ist bereits unterwegs, am Montag bricht ein weiterer Transport mit Hygienepaketen in die Ukraine auf.