Vorfahrt der E-Autos: Welche Bezirke stechen hervor?

Dänische Verhältnisse herrschen in Fünfhaus-Rudolfsheim, zumindest, was den Anteil an E-Autos in dem Wiener Bezirk betrifft: 58,3 Prozent aller dort im ersten Halbjahr neu zugelassenen Pkw fahren nicht mit Benzin oder Diesel, sondern mit Strom.

Das ist der höchste Wert in Österreich überhaupt, gleich gefolgt von einem zweiten Wiener Bezirk, Mariahilf, mit 56 Prozent. Solche Daten kennen die Experten sonst eben nur aus Dänemark, dort aber sogar landesweit.