Eiszeit: Magnum-Double darf Doppelgänger haben

Doch in unmittelbarer Nähe verkaufte die Manufaktur Braun ganz ähnliche Mozartkugeln. Der Komponist schaute da zwar in die andere Richtung, gekennzeichnet waren sie allerdings ebenfalls als „Salzburger Mozartkugeln“ – eigentlich wurden diese aber in Oberösterreich produziert. Das Gericht sah Verwechslungsgefahr. Und es stieß sich an der falschen Ortsangabe. Der Konkurrent zog also den Kürzeren.