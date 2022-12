Eisregen möglich: Vorsicht auf den Straßen

Ist Schnee in der Vorweihnachtszeit für viele ein Grund zur Freude, kann die Situation auf den Straßen für Autofahrer schell zur Gefahr werden: Am Abend beginnt es heute von Vorarlberg bis Kärnten, später dann auch im Rest des Landes zu schneien. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) warnt, dass es neben Schnee auch gefrierenden Regen und Eisregen geben kann. Somit herrscht Glatteisgefahr - Autofahrer sind dazu angehalten, besonders vorsichtig zu fahren.

Speziell für Oberösterreich, Tirol, Kärnten, das Südburgenland und der Steiermark warnt die ZAMG, dass sich heute Nacht auf den eiskalten Böden leicht Glattsei bilden könne.

Weiter Regen und Schneefall

Auch am Freitag sind gefrierender Regen und Schneefall möglich, wobei die Gefahr von verschneiten und eisigen Straßen im Westen des Landes größer ist als im Osten. Freitagnachmittag werden im Raum Wien und Niederösterreich um die zwei Grad plus erwartet, in Kärnten und der Steiermark sind sogar bis zu vier Grad plus möglich. Aber Achtung: Abgesehen von Wien und Niederösterreich sind für Freitag in allen Landesteilen Niederschläge prognostiziert.

Erst am Sonntag dürfte sich die Sonne zumindest zwischendurch wieder zeigen, dafür bleiben die Temperaturen niedrig: Die Höchstwerte liegen zwischen minus 2 in Vorarlberg und plus 2 Grad im Burgenland.