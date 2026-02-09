Österreich

Konzert statt Kufen: Eislaufplatz Zwettl wird zur Bühne

Eine Aufnahme vom Zwettler Eislaufplatz bei Nacht.
Eine neue Kulturreihe soll das Zwettler Veranstaltungsloch in den Sommermonaten schließen.
Von Kristina Leitner
09.02.26, 09:25

Noch ist der Sommer einige Monate entfernt. Während vereinzelte Schneeflecken die Landschaft im Waldviertel sprenkeln und die Temperaturen kaum über den Gefrierpunkt steigen, hat die Stadtgemeinde Zwettl bereits ihre Pläne für die wärmste Jahreszeit präsentiert.

Unter dem Titel "Sommerbühne" wird ein neues Kulturformat am Areal der Kunsteisbahn auf die Beine gestellt. Wo aktuell Kufen über die spiegelglatte Fläche schlittern, wird von 15. bis 25. Juli eine Bühne samt Sitzgelegenheiten bereitstehen. Das Programm umfasst unter anderem mehrere Konzerte, ein Kabarett und ein Pubquiz.

Rund 5.000 Besucherinnen und Besucher werden im Rahmen der Eventreihe auf dem Areal vor der historischen Stadtmauer erwartet. Bei Schlechtwetter können die Veranstaltungen theoretisch in den Stadtsaal verlegt werden. Das sei letztendlich eine Entscheidung der Veranstalter, sagt Vizebürgermeister Alexander Leutgeb.

Die Eislaufbahn bei einem früheren Event in den Sommermonaten, Tische sind aufgestellt, Sonnenschirme aufgespannt, Menschen sitzen auf dem Areal verteilt.

Die Eislaufbahn wurde bereits für Veranstaltungen im Sommer genutzt.

Fußball-WM-Finale

Die Gemeinde selbst organisiert das Eröffnungsevent, ein Public Viewing zum Finale der Fußball-WM und das Pubquiz, tritt darüber hinaus jedoch nicht als Veranstalter auf. Man wolle stattdessen die Infrastruktur bereitstellen, so Bürgermeister Franz Mold (ÖVP). 

Für die einzelnen Programmpunkte der Eventreihe sind unterschiedliche Organisatoren zuständig. Regionalen Vereinen steht die Anlage kostenlos zur Verfügung, kommerzielle Veranstalter müssen die Nutzung bezahlen. Die Stadt rechnen mit maximal 49.000 Euro Gesamtkosten, wobei 33 Prozent der Basisinfrastrukturkosten an Sponsoren und Projektpartner weiterverrechnet werden sollen. An der Verpflegung wird noch gearbeitet, man wolle die lokale Gastronomie einbinden.

Zwar findet die "Sommerbühne" erstmals statt, dennoch ist die Kunsteisbahn als Veranstaltungsort bereits erprobt. Unter anderem wurden die "Zwettler Braustadtfeste" und das "Pfingstspektakel" in der Promenade durchgeführt. Vorerst ist die neue Veranstaltungsreihe für ein Jahr geplant, bei Erfolg soll sie fortgeführt werden.

Neue Kulturhomepage

Besucherinnen und Besucher erwarten unter anderem Coverbands von Ostbahn Kurti und ABBA. Den Abschluss machen die österreichischen Musiker Josh und Rian. Das genaue Programm findet sich auf der neuen Kulturhomepage der Stadt, die zeitgleich mit der "Sommerbühne" präsentiert wurde. 

Der Online-Auftritt bündelt sämtliche Informationen bezüglich der kulturellen Angebote in Zwettl, inklusive Informationen zu Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten. Ein Belegungskalender gibt zudem Auskunft über die Auslastung der Veranstaltungsstätten. 

