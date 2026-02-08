Neues Leben für ein altes Waldviertler Wirtshaus

Traditionelle Gasthäuser im Waldviertel zu finden, ist in den vergangenen Jahren zunehmend schwieriger geworden. Wirtschaftliche Zwänge und Pensionierungen ohne Nachfolge haben vielerorts ihre Spuren in der kulinarischen Landschaft hinterlassen. Eine Entwicklung, die sich besonders in strukturschwachen Regionen bemerkbar macht. Den Herausforderungen der Branche zum Trotz gibt es weiterhin Menschen, die sich bewusst für den Weg in die Gastronomie entscheiden. Zwei von ihnen sind Xu Dong Liang und Lu Yunxia. Die beiden haben im Vorjahr das bereits geschlossene Landgasthaus Braunstein in Pürbach übernommen, neu belebt und im September wiedereröffnet. Lang gehegter Traum Mit der Übernahme des Gasthauses erfüllte sich für das Paar der lang gehegte Traum vom eigenen gastronomischen Betrieb.

Gemeinsam mit den beiden Töchtern sind sie dafür nach rund zwei Jahrzehnten von Oberösterreich ins Waldviertel übersiedelt. Eine Entscheidung, die Xu nicht zu bereuen scheint. "Es geht gut“, fasst er seinen bisherigen Werdegang als frischgebackenen Wirt zusammen. Es gebe für ihn nach wie vor viele Dinge zu lernen. Das Kochen mache ihm Spaß, auch wenn die Umstellung auf die großen Portionen anfangs eine Herausforderung war. Vor allem an den Wochenenden sei die Gaststube rund um die Mittagsstunden gut gefüllt. Lob für Küche Das Essen finde bei den Gästen Anklang. Im Landgasthof werden nach wie vor großteils klassische Gerichte der österreichischen Wirtshausküche serviert. Doch zwischen Schnitzel und Schweinemedaillons finden sich auf der Karte vereinzelt auch Speisen aus dem Geburtsland der beiden.

Mitarbeitersuche „Der eine Gast isst seinen Schweinsbraten, daneben sitzt seine Frau mit einem Gericht aus Shanghai“, beschreibt Franz Braunstein eine Szene, wie sie im Landgasthof nun üblich ist. Der Wirt im Ruhestand hat das Lokal mit seiner Gattin Monika fast vier Jahrzehnte lang geführt und greift seinen Nachfolgern bei Bedarf unter die Arme. Für Quereinsteiger sei das Paar jedoch bereits erstaunlich weit.