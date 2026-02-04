Masters of Hardcore Austria 2026: Härtester Sound und große Namen

Am Samstag, dem 14. Februar, findet im VAZ St. Pölten die Ausgabe Masters of Hardcore Austria 2026 statt. Das Festival zählt zu den größten Events der Hardcore-Szene in Österreich und bringt druckvolle elektronische Musik mit hohen Tempi nach Niederösterreich. Beginn ist um 19.00 Uhr, gefeiert wird bis 6.00 Uhr morgens, der Einlass ist ab 16 Jahren möglich.

Festival mit Top Line-up

Nach den erfolgreichen Ausgaben der vergangenen Jahre setzt das Festival auch 2026 auf ein internationales Line-up. Angeführt wird dieses von Angerfist, einem der bekanntesten Künstler des Genres. Ebenfalls angekündigt ist Miss K8, die international große Bekanntheit genießt. Ergänzt wird das Programm durch den US-Act Lil Texas sowie durch weitere Szenegrößen wie Deadly Guns, Korsakoff und N-Vitral.

Neben internationalen Namen stehen auch österreichische Künstler auf dem Programm. Mit 99PRBLMZ, Poley Tight und Lumex ist die heimische Hardcore-Szene vertreten.