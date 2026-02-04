Masters of Hardcore Austria 2026: Härtester Sound und große Namen
Laura Pusker
Am Samstag, dem 14. Februar, findet im VAZ St. Pölten die Ausgabe Masters of Hardcore Austria 2026 statt. Das Festival zählt zu den größten Events der Hardcore-Szene in Österreich und bringt druckvolle elektronische Musik mit hohen Tempi nach Niederösterreich. Beginn ist um 19.00 Uhr, gefeiert wird bis 6.00 Uhr morgens, der Einlass ist ab 16 Jahren möglich.
Festival mit Top Line-up
Nach den erfolgreichen Ausgaben der vergangenen Jahre setzt das Festival auch 2026 auf ein internationales Line-up. Angeführt wird dieses von Angerfist, einem der bekanntesten Künstler des Genres. Ebenfalls angekündigt ist Miss K8, die international große Bekanntheit genießt. Ergänzt wird das Programm durch den US-Act Lil Texas sowie durch weitere Szenegrößen wie Deadly Guns, Korsakoff und N-Vitral.
Neben internationalen Namen stehen auch österreichische Künstler auf dem Programm. Mit 99PRBLMZ, Poley Tight und Lumex ist die heimische Hardcore-Szene vertreten.
Musikalisch deckt das Festival verschiedene Stilrichtungen ab, von klassischem Hardcore und Early Sounds bis hin zu Uptempo und Industrial. Damit richtet sich die Veranstaltung sowohl an langjährige Fans der Szene als auch an Besucherinnen und Besucher, die das Genre erstmals live erleben möchten.
Neben der Musik setzt Masters of Hardcore auf eine aufwendige Produktion. Große Bühnenkonstruktionen, Licht- und Pyrotechnik sowie eine dichte Atmosphäre prägen das Festival. Erwartet werden rund 8.000 Besucherinnen und Besucher auf einer Fläche von etwa 10.000 Quadratmetern. Weitere Informationen und Tickets sind online unter www.mastersofhardcore.at erhältlich.
Kommentare