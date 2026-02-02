Fotoausstellung: Wo das "Flüstern der Blumen" zu sehen ist

Am 10. Februar öffnet die Ausstellung "The Whisper of Flowers" in der Galerie Kultur Mitte . Präsentiert werden Aufnahmen unterschiedlicher Pflanzen, eingefangen von Fotografin Jutta Fischel . Besuche sind von Montag bis Samstag zwischen 10.30 und 13 Uhr möglich. Letzter Ausstellungstag ist der 21. Februar.

"Ich war mein ganzes Leben eine große Blumen- und Gartenliebhaberin“, erklärt Fischel den Schwerpunkt ihrer kreativen Arbeit. Fast 30 Jahre lang sei die gebürtige Wienerin zudem als Gartenarchitektin tätig gewesen. "Das war mein Beruf und mein Lebensthema", so die Künstlerin.

Fischel hat unter anderem an der Universität für Bodenkultur in Wien studiert.

Die präsentierten Fotografien zeigen unter anderem Pflanzen aus ihrem Schrebergarten. Weitere Bilder wurden bei Gartenreisen, etwa nach England und Frankreich, aufgenommen.

Fotos und Installationen

Fischel wolle "Bilder nicht einfach in den Raum hängen" und greift daher ebenfalls auf Installationen zurück. So sind unter anderem ein Kartenständer mit gläsernen Postkarten und bedruckte Stahlplatten Teil der Ausstellung. Häufig beschäftigen sich ihre Fotografien mit Themen wie Transparenz, Vergänglichkeit und dem Phänomen des Verschwindens.