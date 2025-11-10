Stadt als Leinwand: Warum Krems in besonderem Licht erstrahlt

Sobald die Nacht hereinbricht, erstrahlt Krems derzeit in einem höchst abwechslungsreichen Licht: Bis zum 16. November erhellen multimediale Installationen von 59 Künstlerinnen und Künstlern die Altstadt. Bereits zum fünften Mal werden die Straßen und Gebäude im Ortszentrum im Rahmen des " Lichtfests " zur Leinwand.

Im Zentrum des heurigen Programms steht das Thema "Reflexion". Ziel der teilnehmenden Kunstschaffenden sei es etwa, mit den präsentierten Projekten im öffentlichen Raum persönliche Gedanken anzustoßen und Inspirationsquellen für Visionen zu schaffen, heißt es seitens der Organisatoren.

Einstündiger Spaziergang

An insgesamt 30 Orten werden unterschiedliche Licht- und Medienkunstwerke gezeigt. Entlang des Steinertors entsteht im Laufe der elftägigen Veranstaltung eine Galerie unter dem Titel "Archiv des Daseins". Passantinnen und Passanten können Teil der Installation des Künstlerkollektiv "lightlayer" werden, indem sie ihre Gesichter scannen und auf das Bauwerk projizieren lassen. In der Ursulakapelle bilden gesammelte Nachttischlampen das Projekt "Klick" der Künstlerin Anne Glassner.