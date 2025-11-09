Legenden, Sagen und Mythen von Klosterneuburg im Stadtmuseum

Die Legende berichtet, dass Markgraf Leopold III. Stift Klosterneuburg an jener Stelle gründete, an der er den durch einen Windstoß weggewehten Schleier seiner Frau Agnes wiederfand. Es ist nicht die einzige Legende, die sich um Klosterneuburg rankt. Sagen, wie die von der versunkenen Stadt Höflein, die Gründungsgeschichte der Lourdesgrotte in Maria Gugging oder die Erzählung vom Pantoffelhelden von Klosterneuburg bilden den Hintergrund für eine neue Schau im Stadtmuseum.

Zweite Türkenbelagerung Die Sonderausstellung "Sagenhaft – Mystische Erzählungen aus Klosterneuburg und Umgebung“ widmet sich der reichhaltigen Welt von Legenden, Sagen und weniger bekannten mystischen Erzählungen. Die Besucher erhalten Einblicke in Episoden, die wundersame Begebenheiten mit historisch belegten Ereignissen verknüpfen, wie etwa Erzählungen aus der Zeit der Zweiten Türkenbelagerung oder dem Besuch Napoleons. Auch wahre Begebenheiten, die über Generationen weitergegeben wurden, wie die Gründungsgeschichte der Pfarrkirche Maria Gugging oder die Entstehung der Kiffe-Gedenksteine werden thematisiert.