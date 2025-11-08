Ungewöhnlicher Einsatz: 20 E-Scooter in NÖ in der Donau versenkt

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde diese Woche die Freiwillige Feuerwehr Zeiselmauer (Bezirk Tulln) gerufen. Die Polizei Klosterneuburg hatte die Einsatzkräfte um Hilfe bei einer heiklen Bergeaktion gerufen.

Unbekannte Täter hatten zirka 20 Elektroscooter illegal in der Donau entsorgt. Der Fall war diese Woche bekannt geworden. Die Polizeibeamten entdeckten im hüfthohen Wasser im Uferbereich mehrere Elektroroller.

"Gemeinsam mit der Wasserpolizei und unter Einsatz einer Polizei-Drohne suchten wir den Uferabschnitt ab. Unsere Mannschaft führte die Bergung der aufgefundenen Roller teilweise unter Verwendung von Wathosen direkt aus dem Wasser durch", heißt es seitens der Feuerwehr.