Landestheater Niederösterreich: Im Eilzug zur Schweinediktatur

Kritik. Folgender Satz wird wohl selten geschrieben: Dieses Stück war kurz. Kaum, dass es finster im Saal wurde, war’s schon wieder vorbei. So zumindest fühlten sich die im Programm angegeben 80 Minuten bei der Premiere am Samstag an.

Etwas mehr Raum hätte die Entwicklung der demokratischen Tierrepublik zur Schweinetyrannei gut vertragen. Zumal am Anfang eine Spur zu viel gewitzelt wird. Es wirkt ein bisschen wie im Schnelldurchlauf: Eben noch unterdrückte das Schwein Mensch die Tiere, einen Wimpernschlag später schon war das Schwein Mensch geworden.

Das Landestheater Niederösterreich zeigt George Orwells Klassiker „Farm der Tiere“ als Theaterstück für Menschen ab 14 (Regie: Jonathan Heidorn). Im Mittelpunkt der Fabel vom Aufstand der Tiere steht der Satz: „Alle Tiere sind gleich. Aber manche sind gleicher.“ Die Revolutionäre werden im Handumdrehen zu Unterdrückern. Bei Orwell sind die Revolutionäre Tiere, die sich gegen ihren Bauern auflehnen. Der Mensch ist der Feind und bald tot, die Tiere übernehmen und etablieren eine demokratische Ordnung. Die Gleichheit währt nicht lange. Sofern es sie jemals gab und sie nicht nur behauptet wurde. Denn dass Schweine schlauer als Schafe sind, steht gleich fest. Die Schweine sind Revolutionsführer und bald Herrscher.