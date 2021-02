Eislaufen am See: Trotz frostiger Temperaturen bricht Saison ein

Minus 21,4 Grad – Die Tiroler Gemeinde St. Jakob im Defereggental war in der Nacht auf Freitag der kälteste Ort Österreichs. Das kann aber noch getoppt werden: Bis zu minus 25 Grad sind in den kommenden Tagen möglich. Grund dafür: Sternenklare Nächte, die den Österreichern auch tagsüber viel Sonne bescheren.

Frostig und sonnig also – hört sich doch nach perfektem Eislaufwetter an. Ab in die Schlittschuhe und raus auf den See – doch Halt! Das ist im Großteil Österreichs derzeit sehr gefährlich.

Doch die gute Nachricht zuerst: Ausnahmen bestätigen die Regel. Der Längsee im Bezirk St. Veit an der Glan in Kärnten ist am Freitag für Eisläufer freigegeben worden. Das war es dann aber schon wieder, denn trotz der frostigen Temperaturen sieht die diesjährige Natureislaufsaison nicht besonders rosig aus.

Nicht befahrbar

In Kärnten begann diese gleich zu Beginn mit einem Schock. Nach nur wenigen Tagen wurde der Weißensee, mit 6,5 Natureisfläche wieder gesperrt. Das gab es noch nie, seit am See eisgelaufen wird. Es folgten der Hörzendorfersee, Rauschelesee, Aichwaldsee und Lendkanal. Am Montag erklärte der Eislaufverein Wörthersee die Kufensaison für beendet.

Diese Bilanz zieht sich durch alle Bundesländer: Am Neusiedler See kam es etwa wegen starker Winde zu Wellen. „Selbst wenn sich nun eine durchgehende Eisfläche bilden sollte, ist diese nicht flach“, heißt es vor Ort. Zudem brauche der See ein bis zwei Wochen eiskalte Temperaturen, um die nötige Eisdicke zu erlangen.

Ähnlich auch die Situation auf Oberösterreichs beliebtesten Eislauf-Seen, dem Offensee und Vorderen Langbathsee. „Am Offensee schwimmen noch einzelne Eisplatten umher. Die Zwischenräume werden wohl wegen der kalten Temperaturen langsam zufrieren. Zum Eislaufen kann man ihn aber trotzdem vergessen“, heißt es vom Tourismusbüro Ebensee.