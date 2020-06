Familie erlitt Gas-Vergiftung

Unterstützung von der Polizei-Spezialeinheit Cobra benötigte die Feuerwehr in der Nacht auf Sonntag bei einem Stadlbrand in Arzl im Tiroler Pitztal. Die Beamten beschossen gezielt in dem Gebäude gelagerte Gasflaschen, damit diese kontrolliert abbrennen konnten.

Schnell unter Kontrolle war am Samstagabend ein Feuer, das in einer Werkstätte in Mühlbach am Hochkönig (Bezirk St. Johann im Pongau) ausgebrochen war. Ursache dürften Schweißarbeiten am Nachmittag in dem Gebäude, das völlig ausbrannte, gewesen sein. Wegen eines Schwelbrandes musste die Feuerwehr Samstagabend in Welten (Bezirk Jennersdorf) einen Hackschnitzel-Silo ausräumen.