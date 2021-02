Eine Ordensschwester im Rotlicht

Schwester Anna trägt kein Ordensgewand. Sie empfängt ihre Gäste in ihrem kleinen Büro in Hietzing in einem schwarzen Pullover und einem grauen Rock. Dazu trägt sie einen gemusterten Schal und einen silbernen Ring – als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu Gott – sowie eine Kette. Von Klischees hält Schwester Anna nicht viel: „Nein, kein Foto vor einem Kreuz“.

Aus einer Bauernfamilie

Die Niederösterreicherin – sie stammt aus einer Bauernfamilie in Loosdorf bei Melk – hat einen leichten deutschen Akzent. Lange Jahre hat sie in Deutschland gelebt und gearbeitet, hat Drogenkranke betreut und Polizei-Razzien in Bordellen begleitet.