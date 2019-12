Eine Minute nach dem Zug krachte Brücke auf die Gleise

"Der Schutzengel, der damals dafür gesorgt hat, dass das so ausgegangen ist, ist heute noch auf Rehab wegen der Anstrengung", kommentiert einer der Verteidiger und meint damit: Am 21. Februar 2015 schlitterte Österreich haarscharf an einer der womöglich größten Zugkatastrophen seiner Geschichte vorbei. Exakt eine Minute rettete den Passagieren im Intercity 718 an jenem Tag das Leben: Um 18.04 Uhr fuhr der Zug unter der Baustelle einer Brücke durch, die in Frohnleiten, Graz-Umgebung, errichtet wurde.

Um 18.05 Uhr krachte die Brücke in sich zusammen. 800 Tonnen Baumaterial landeten auf den Schienen.

Beinahe fünf Jahre nach dem Unglück beginnt Donnerstagvormittag der Prozess gegen sieben Angeklagte: Statiker Bauunternehmer, Ziviltechniker. Staatsanwalt Hansjörg Bacher wirft den Männern fahrlässige Gemeingefährdung vor, verhandelt wird im Bezirksgericht Graz-West. Mindestestens 1,3 Millionen Euro hoch war der Sachschaden, die Summe ist schon längst beglichen.