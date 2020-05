Eine Gemeinde hilft den Flüchtlingen

In vielen der 2354 Gemeinden Österreichs regiert Unsicherheit. Nur ja kein Haus mit Asylwerbern im Ort. Und wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann nur eine geringe Zahl von Flüchtlingen. In Maria Enzersdorf ( Bezirk Mödling) denkt man anders. Politik und Bevölkerung unterstützen die Asylwerber.

Sieben Bundesländer halten den Aufteilungsschlüssel nicht ein. Nur Wien und NÖ erfüllen die Quote. Doch aus Syrien und dem Irak kommen immer mehr Menschen, die vor dem IS-Terror flüchten. Diese Woche wurden 700 Asylanträge gestellt. "Im August gab es um 73 Prozent mehr Erstanträge als 2013", erklärte Innenministerin Johanna Mikl-Leitner.

So wurde der Aufnahmestopp in Traiskirchen aufgehoben und in mehreren Gemeinden bezogen Asylwerber ihre Unterkünfte – verfügt vom Innenressort. Proteste waren die Folge. In Steinhaus etwa gingen die Wogen hoch. Bis zu 200 Asylwerber sollen in der Katastralgemeinde von Spital am Semmering einquartiert werden. In dem Örtchen sind aber nur knapp 200 Hauptwohnsitzer gemeldet.