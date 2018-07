Eine Atempause für niederösterreichs Fischotter

Kein Ende im Disput um die Regulierung von Fischotterbeständen in Niederösterreich: Der WWF meldet nun einen Sieg. Das Landesverwaltungsgericht sei der Argumentation der Tierschutzorganisation in ihrer Beschwerde gefolgt und habe den Bescheid des Landes NÖ zur Tötung von 40 Fischottern mit 25. Juni aufgehoben. „Die bisher 20 entnommenen Fischotter wurden daher zu Unrecht getötet“, betont Christina Wolf-Petre vom WWF. Das steht allerdings nicht im Urteil. Das Gericht hat die Sache lediglich an die zuständige Behörde zurückverwiesen – mit dem Auftrag, sich intensiver mit dem Sachverhalt zu beschäftigen. Das bedeutet eine Atempause für die rund 600 Otter in NÖ.