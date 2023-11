Einbruchserie in der Steiermark und Bezirk Wels geklärt

Eine Einbruchsserie in Wohnhäuser in der Steiermark und Oberösterreich ist geklärt: Steirische Kriminalisten haben gemeinsam mit der Justiz und ausländischen Behörden drei Männer festgenommen, die im Winter 2022/23 insgesamt 17 Einbrüche mit einem Schaden von rund 870.000 Euro verübt haben sollen. Eine erste Festnahme erfolgte bereits im Februar in Graz, nun folgten zwei weitere im Kosovo, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte.

