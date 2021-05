In der Nacht auf Samstag sind vorerst unbekannte Einbrecher in eine Boutique im Pongau eingedrungen und haben dort einen Schaden in sechsstelliger Höhe angerichtet. Die Täter drehten das Türschloss im Eingangsbereich ab und kamen so in den Verkaufsraum. Dort stahlen sie hochwertige Taschen, Parfüms und Kosmetikartikel. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, berichtete die Polizei.

Die Kriminellen hatten nach Eindringen in den Verkaufsbereich sämtliche Kameras verdeckt. Sie konnten unerkannt flüchten.