Einbruch in Grazer Tauchsportshop: Rund 100.000 Euro Schaden

Unbekannte haben beim Einbruch in ein Grazer Tauchsportgeschäft Ausrüstung im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen. Die Täter hatten in der Nacht auf Dienstag die Türe zum Shop im Stadtbezirk Puntigam gewaltsam geöffnet. Der Inhaber bemerkte den Schaden Dienstagfrüh, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte.

Ermittlungen laufen

Die Einbrecher waren in der Zeit zwischen 22.50 Uhr und 9 Uhr eingebrochen. Die Tür hatten sie aufgezwängt. Aus dem Geschäftsraum holten sie Tauchanzüge, Ausrüstungsartikel, Unterwasserkameras, Tauchuhren und -computer und transportierten sie ab. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz übernahm die Ermittlungen.