Autohaus-Bande: Polnische Gruppe nach Einbruchserie festgenommen

Die Autohaus-Bande hatte die Ermittler monatelang in Atem gehalten. Seit Herbst 2025 führten Beamte der Diebstahlsgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich Erhebungen gegen eine polnische Tätergruppe, die sich auf Coups bei Kfz-Händlern und Autohäusern in Niederösterreich, Wien und der Steiermark spezialisiert hatte. Der Fall mit einem Schaden von über 220.000 Euro gilt mittlerweile als geklärt. Drei verdächtige polnische Staatsbürger wurden festgenommen.

Die Bande hatte bei diversen Einbrüchen teure Komplettreifensätze, Felgen sowie hochpreisige Fahrzeugteile mitgehen lassen. Das Diebesgut sollen sie zum Verkauf nach Polen gebracht haben, auf das bereits Abnehmer warteten. Nach Coup erwischt In Kooperation mit der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Bruck an der Leitha konnten im Herbst vergangenen Jahres mehrere Täterfahrzeuge ausgeforscht werden. Die Ermittler der Diebstahlsgruppe konnten gemeinsam mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes am 28. November 2025 Verdächtige nach einem Einbruch in ein Autohaus in Wien auf frischer Tat betreten und vorläufig festnehmen. Im Täterfahrzeug fanden sich Reifensätze im Wert von mehr als 25.000 Euro.