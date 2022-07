Einbrecher-Trio in Kärnten ertappt und auf der Flucht festgenommen

Die Polizei hat drei Männer aus Rumänien (19, 21 und 41 Jahre alt) nach einer Einbruchstour in Österreich festgenommen. Ein Anrainer schlug Alarm, als er am Freitag gegen 1.45 Uhr zwei von ihnen dabei beobachtet hatte, wie sie ein Motorrad in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach (Bezirk Völkermarkt) stahlen und mit einem Pkw abtransportierten. Kurz nach der slowenischen Grenze wurden sie gestellt. Gefunden wurde weitere Einbruchsbeute, außerdem mehrere Tausend Euro Bargeld.