Einbrecher legten Feuer in Kärntner Lokal

Einbrecher haben am Sonntag gegen 20.20 Uhr in ein Lokal in der Kärntner Gemeinde St. Andrä im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) eingebrochen und bevor sie flüchteten ein Feuer gelegt. Laut Polizei durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen einen Möbeltresor mit mehreren tausend Euro Bargeld.