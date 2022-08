Einbrecher in Kärnten stahlen Fleisch, ließen aber Schmuck zurück

Kuriose Beute haben Einbrecher am Wochenende in einer Erdgeschoßwohnung in einem Mehrparteienhaus in Feldkirchen in Kärnten gemacht. Sie brachen die Wohnungstür auf und stahlen Lebensmittel, unter anderem 15 Kilogramm tiefgefrorenes Fleisch, und einen Schlüsselbund mit Schlüsseln zur Wohnung. Sämtliche Wertgegenstände, wie ein Laptop, Bargeld und Schmuck, ließen die Unbekannten zurück, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.