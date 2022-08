Betrunkener in Superman-Kostüm bedrohte zwei Männer mit Waffe

Ein Erlebnis der anderen Art hatten zwei Männer (22 und 28), die in der Nacht auf heute, Dienstag, auf der Hernalser Hauptstraße von einem Mann im Superman-Kostüm mit einer Waffe bedroht wurden. Die beiden Männer fuhren mit ihrem Fahrzeug davon und alarmierten die Polizei.

Diese konnte den Tatverdächtigen in einem öffentlichen Linienbus anhalten und vorläufig festnehmen. Der 29-jährige Mann war mit einer CO2-Pistole bewaffnet, diese wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, er befindet sich noch in polizeilicher Anhaltung. Detail am Rande: Der "Superman" war stockbetrunken: Ein Alkovortest ergab einen Wert von 2,4 Promille.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: