Ein Verletzter bei Explosion in bekannter Kärntner Destillerie

In einer Schnapsbrennerei in Bad Kleinkirchheim in Kärnten ist es am Montag gegen 12.20 Uhr zu einer Explosion im Destillerieraum gekommen. Die Ursache der Explosion stand zunächst nicht fest.

In weiterer Folge brach ersten Informationen zufolge ein Brand aus, berichtete die Polizei. Bei der Explosion wurde ein 24-Jähriger verletzt. Die ARA-Flugrettung war im Einsatz und brachte ihn ins LKH Villach. Laut Flugrettung soll der 24-jährige Verbrennungen zweiten Grades erlitten haben.

"Temperaturanstieg wurde übersehen"

Bei der Schnapsbrennerei handelt es sich um jene von Wolfram Ortner. Der ehemalige österreichische Skirennläufer betreibt die Destillerie WOB bereits seit mehr als 25 Jahren. Gegenüber dem ORF gab er an, dass er den Kessel beim Schnapsbrennen überfüllt und "auf gut Deutsch" übersehen habe.

Die Explosion wurde ausgelöst, als der Alkohol mit dem heißen Metall in Berührung kam. Die Verletzung seines Helfers tue Ortner, der durch die Explosion selbst leichte Verbrennungen am Arm erlitt, leid, sagte er: "Es hätte noch schlimmer ausgehen können."