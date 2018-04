Ein Starkoch rennt gegen Mauern

Aktuell ist man sich wegen der Vertragsmodalitäten uneins: Glock und Wallner behaupten, der acht Jahre laufende Pachtvertrag mit der SIG würde eine Option für acht weitere Jahre beinhalten. Und diese hätte man gezogen. Laut SIG gibt es eine solche Klausel nicht schriftlich und der Vertrag habe mit März 2018 geendet. „Die Sache ist jetzt gerichtsanhängig. So lange das Verfahren läuft, kann Wallner weiter kochen“, sagt Reinhard Zechner, Geschäftsführer der SIG.

Der 42-jährige Starkoch hat sich indes auch anderweitig umgesehen und wurde am gegenüberliegenden Ufer in Dellach, Gemeinde Maria Wörth, fündig: Dort baut der Salzburger Unternehmer Hermann Unterkofler den Lamplhof in ein Hotel um, stampft Appartementhäuser aus dem Boden – und direkt am See entsteht ein kleines Restaurant. „Südsee“ wird es heißen und Wallner wird es betreiben – die Frage ist nur: wann?

Das Areal am schmalen Uferband ist nämlich durch eine neue Mauer von der Süduferstraße getrennt. Diese wurde zwar nicht zu hoch gezogen, wie es jene von Milliardärin Ingrid Flick wenige Hundert Meter östlich noch bis 2017 war, aber sie enthält zu viele Beton- und zu wenig Holzelemente. „Es gibt Abweichungen von den eingereichten Bauplänen. Wir mussten einen Baustopp und einen Wiederherstellungsbescheid erlassen“, erklärt Maria Wörths Baureferent Robert Schmidhofer von der Bürgerliste. „Es gibt geringfügige Abweichungen, die waren aber aus statischen Gründen erforderlich. Nun wackelt die Eröffnung Mitte Juni“, ärgert sich Unterkofler. Man wolle nun mit der Gemeinde verhandeln.