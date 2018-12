Ein Shoppingtag der Extreme in Wien

Immer wieder sorgen Demonstration in den Einkaufsstraßen für Unmut bei den Geschäftsleuten. Wenn sich eine Großdemo in diesem Ausmaß dann auch noch mit einem wertvollen Einkaufssamstag in der Vorweihnachtszeit kreuzt, kann das bei den Händlern zu Unruhe führen. Betroffen sind dabei heute vor allem die Geschäfte in der Burggasse, wenn die Straße von 16 bis 18 Uhr gesperrt wird. „Das ist eine Katastrophe für alle Geschäftsleute. Ich werde ab Mittag meinen Laden schließen und zu meiner Familie fahren“, sagt etwa Robert Rinner, der mit seinem Einrichtungsgeschäft „Wohnstudio Wien“ in der unteren Burggasse liegt.