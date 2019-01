Ein See mit dem Prädikat „eissicher“

Mehr als 100.000 Nächtigungen stehen jährlich mit dem See in unmittelbarer Verbindung. Nein, die Rede ist nicht vom Wolfgang-, Wörther- oder Neusiedler See. Und nein, die Zahlen beziehen sich nicht auf die Sommersaison. Der Weissensee im Kärntner Bezirk Spittal ist auch im Winter ein Touristenmagnet, weil er seit Menschengedenken alljährlich das Eislaufen ermöglicht.

Einst war der Wörthersee Mekka für Kufenflitzer, bis in die 1980er-Jahre fror er durchschnittlich im Zwei-Jahres-Rhythmus zu und brachte Tausende aufs Glatteis. Doch seit 2006, als er das letzte Mal vom gleichnamigen Eislaufverein zum eisigen Vergnügen freigegeben werden konnte, tummeln sich dort im Winter nur Enten und Schwäne.

Nicht so am Weissensee, der in begünstigter Lage am Fuße der Gailtaler Alpen nahe Hermagor liegt. Bereits seit Mitte Dezember ist der See zur Hälfte von einer Eisschicht überzogen und seit dem Stefanitag offiziell für Kufenflitzer geöffnet.

„Er liegt auf 930 Metern Seehöhe, höher als die meisten Seen Österreichs“, sagt Meteorologe Paul Rainer. Die Zentralanstalt für Geodynamik (ZAMG) hat am See eine mobile Wetterstation errichtet und ein Phänomen entdeckt. „Am Wasser sind kalte, klare Nächte garantiert. 15 Meter höher im Ort Techendorf ist es oft um fünf Grad wärmer“, sagt Rainer.