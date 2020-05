Ein Schiff stiehlt dem Stadion die Show

Immerhin handelt es sich um eine einmalige Chance, denn um 20 Uhr sollte sich der Tross wieder auf den Weg in Richtung Weißensee machen. Dem (geheimen) Zeitplan hinkt man ein wenig hinterher, denn im Idealfall wäre das Schiff bereits in Hermagor angekommen. Beim amtlichen Wiegen in Niederösterreich erschienen 161 Tonnen am Display, erlaubt wären 165. Allerdings stimmte die Gewichtsverteilung nicht und musste erst ausgeglichen werden "Wir müssen stets wachsam sein, immerhin tragen wir Verantwortung für die Fracht und für andere Verkehrsteilnehmer", sagt der Deutsche Friedrich Saam, einer von zwei Fahrern. Er hat bei Sondertransporten bereits die eingemottete Concorde und eine russische Weltraumkapsel begleitet.Die nächste Hürde tut sich für den Konvoi bei der Autobahnauffahrt Minimundus auf. "Die Kurvenradien sind so eng, sodass wir Betonelemente entfernen. Außerdem haben wir beschlossen, entgegen der Fahrtrichtung auf die A2 zu fahren. Die Autobahn wird gesperrt. In der Folge müssen wir die Mittelleitschiene entfernen, um einen Seitenwechsel auf die richtige Fahrspur zu ermöglichen", erklärt Transportunternehmer Johann Fellner am Nachmittag die für Mittwochabend geplante Vorgangsweise.