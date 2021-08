Mörder, Diebe, Terroristen: Ein Richter braucht keinen Krimi

Hauptsächlich als Drogenrichter bekannt, verhandelte Wlasak allerdings auch langwierige Wirtschaftsdelikte. Als junger Richter kam er in den 1990er-Jahren auch mit dem damals schillerndsten Beschuldigten in Kontakt: Jack Unterweger. „Ich hab’ Journaldienst gehabt, als er sich in der Zelle erhängt hat.“ Einen Zettel mit einer Notiz Unterwegers besitzt Wlasak heute noch: „Danke für die Verlängerung. Jack.“ Generell bewahrt der 61-Jährige nicht mehr benötigte Beweismittel zuweilen auf. „Ich steh’ auf solche Sachen. Die Welt ist so absurd.“

Wlasak zückt eine braun-weiße Spielzeugpistole, wie kleine Kinder sie benützen würden. „Damit hat ein Arbeitsloser versucht, beim AMS Geld zu bekommen. Und die Polizei schreibt im Bericht, der ist mit einer täuschend echten Waffe gekommen. Na geh“, wundert sich der Ex-Exekutivbeamte. „Ich hab’ mir die Waffe aber kommen lassen.“ Denn zwischen echt wirkender Attrappe und einem offensichtlichen Spielzeug liege strafrechtlich viel, mahnt Wlasak. „Da geht es um Menschen, um Schicksale.“

Im Rückblick auf bisher 30 Jahre als Richter bedauert Wlasak den zunehmend „formalistischeren Ablauf“ des Rechtssystems. „Manchmal geht es schon nicht mehr um die Sache, sondern um die feinste Juristenklinge.“