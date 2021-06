Ein Kalender ohne Jesus ist möglich

Der Astronom Ronald Weinberger, 64, wurde in Oberösterreich geboren, studierte in Wien und lehrte in Heidelberg sowie Innsbruck. In mehr als 100 populärwissenschaftlichen Publikationen versuchte Weinberger, Wissenschaft unters Volk zu bringen; unter anderem in Die Astronomie und der liebe Gott. Frevelhafte Gedanken eines „typischen“ Naturwissen-schaftlers. Zuletzt machte er seine Kalenderreform auch für Laien verständlich.